Calciomercato Milan: pressing sul Bologna per Orsolini. Proposto uno scambio

Non solo Gimenez, il Milan ha messo nel mirino Riccardo Orsolini in questo mercato di gennaio e con il Bologna fa sul serio. Se da un lato i dirigenti rossoneri stanno lavorando con il Feyenoord per concretizzare l'accordo di massimo raggiunto con il centravanti messicano, dall'altro i contatti con la dirigenza rossoblù proseguono per provare a vestire di rossonero l'esterno dopo una prima proposta rispedita al mittente.