Milan, riscattato Kjaer: manca soltanto l'ufficialità

TUTTO FATTO

Simon Kjaer farà parte del progetto Milan della prossima stagione. Dopo essere diventato un pilastro della difesa di Pioli, il centrale danese è stato infatti riscattato dal Siviglia. I rossoneri hanno raggiunto l'intesa col club spagnolo per l'acquisto del giocatore a titolo definitivo per 3,5 milioni di euro e ora mancherebbe solo l'ufficialità per completare l'affare. Cifra abbordabile per le casse rossonere visto l'ottimo rendimento del difensore nelle ultime settimane.

Definiti tutti i dettagli, dunque, per il passaggio definitivo di Kjaer in rossonero è soltanto questione di ore. A ridosso dalla scadenza del termine per il riscatto, infatti, ormai è tutto fatto. Sia col Siviglia, sia col difensore. Il calciatore dovrebbe firmare solo per una stagione, ma nel contratto preparato dai dirigenti rossoneri dovrebbe essere inserita un'opzione per un altro anno legata al numero di presenze e all'eventuale qualificazione in Champions League.