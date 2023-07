Milan, ecco Reijnders: in serata a Milano, martedì le visite mediche

MANOVRE ROSSONERE

Il centrocampista olandese atteso attorno all'ora di cena, mercoledì il primo allenamento agli ordini di Stefano Pioli

Tijjani Reijnders è pronto a diventare a tutti gli effetti un giocatore del Milan: il centrocampista olandese sbarcherà a Milano lunedì sera, attorno all'ora di cena, e nella giornata di martedì svolgerà le visite mediche di rito prima di mettere la firma su un contratto fino al 2027. Mercoledì potrà dunque prender parte alla sua prima seduta di allenamento a Milanello, sotto la guida di Stefano Pioli.

Un paio di giorni fa era arrivata l'intesa definitiva con l'AZ Alkmaar, a cui i rossoneri verseranno circa 20 milioni di euro più 5 di bonus, mentre il classe '98 andrà a guadagnare circa 1,6 milioni a stagione.

Continua dunque il restyling del centrocampo di Pioli, che dopo l'addio di Tonali si è ridisegnato con l'acquisto di Loftus-Cheek dal Chelsea e ora, appunto, con quello di Reijnders. Resta da capire se il tecnico parmigiano, in attesa del rientro di Bennacer, li schiererà in coppia nel suo classico 4-2-3-1 o se li utilizzerà come mezzale d'inserimento in un 4-3-3, al momento più semplice da ipotizzare considerando l'assenza di un trequartista puro come era Brahim Diaz.