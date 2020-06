Milan-Rangnick: pronto l'incontro decisivo con Singer

PROGETTO FUTURO

di

CLAUDIO RAIMONDI

Tra dieci giorni Ralf Ragnick concluderà la sua esperienza nel Lipsia. Il gruppo RedBull è già a conoscenza della decisione del Professore che dopo l'ultima partita del club in Bundesliga in programma il prossimo 27 giugno ad Augusta in Svevia si congederà formalmente. In agenda c'è infatti a fine mese l'incontro decisivo a Londra con Gordon Singer per dare un impulso concreto alla rivoluzione che Ragnick ha in mente soprattutto in ottica mercato con tante idee da sviluppare.

Elliot è convinta del progetto tanto che ha pronto un contratto triennale, con opzione per il quarto, da 5 milioni di euro netti a stagione per ricoprire sia il ruolo di allenatore che di responsabile dell'Area tecnica, almeno nel suo primo anno in rossonero.

Il faccia a faccia negli uffici inglesi del fondo americano porterà a un impegno formale e vincolante ma per l'annuncio si dovrà attendere la conclusione della Serie A e quindi verosimilmente, salvo interruzioni anticipate, slitterà ai primi d'agosto. Luglio diventerà dunque il mese degli esami per molti giocatori rossoneri: dieci finali da Spal-Milan in avanti perché il Professore avrà l'opportunità di concentrarsi sulle prestazioni dei rossoneri e trarre indicazioni determinanti per la costruzione della rosa che ha in mente. E il mese prossimo raggiungerà il top della condizione pure Ibrahimovic che già questa settimana tornerà ad allenarsi a Milanello dopo che anche l'ultimo controllo al polpaccio destro effettuato ieri ha dato segnali confortanti riguardo al suo possibile rientro il prossimo 28 giugno contro la Roma, guarda caso quando Rangnick avrà appena chiuso il suo ufficio a Lipsia.