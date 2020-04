Milan, Rangnick è più lontano: "Solo vaghi interessamenti, niente di vero"

MERCATO

Dopo settimane di rumors, Ralf Rangnick rompe il silenzio e prova a spegnere le voci di mercato che lo vorrebbero sulla panchina del Milan per la prossima stagione. Il dirigente del Lipsia ne ha parlato ai microfoni di MDR: “Non c’è niente di vero su un mio accordo raggiunto con il club rossonero - ha detto - In passato ci sono stati solo degli interessamenti vaghi, ma una simile affermazione non ha niente a che fare con la realtà”. Abatantuono: "Elliott? Spero per il Milan in un presidente che abbia voglia di investire"

Il tecnico tedesco dunque non nega di aver avuto contatti con la società di via Aldo Rossi, ma smentisce categoricamente ogni accordo: "Non c'è niente". Frasi che lasciano un grosso punto di domanda sulla panchina rossonera: Pioli verrà confermato? In questi giorni sembrano essere molto calde anche le piste che portano a Marcelino e Unai Emery.

