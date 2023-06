Milan pronto all'affondo per Morata: settimana prossima summit con l'entourage

CACCIA AL VICE-GIROUD

Primo incontro per iniziare a sondare il terreno e ipotizzare una trattativa che non sarà semplice

© Getty Images Il Milan è alla caccia di un vice-Giroud e ha deciso di rompere gli indugi e sondare il terreno per Alvaro Morata. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Diavolo e l'entourage dell'attaccante spagnolo si sono dati appuntamento alla prossima settimana, una volta superata la deadline del 30 giugno e quindi di questo bilancio, per ipotizzare una trattativa che non sarà semplice soprattutto dal punto di vista economico. L'attaccante spagnolo è ancora sotto contratto con l'Atletico Madrid con uno stipendio da 9 milioni annui.

Un ingaggio fuori dalla portata del Milan, a cui va aggiunta l'eventuale clausola di rescissione la cui entità non è affatto chiara, con cifre che oscillano dai 10 ai 30 milioni di euro. Morata dovrà abbassare le sue pretese se è davvero interessato a sposare il progetto rossonero e allo stesso tempo il Diavolo deve prima vendere almeno uno-due esuberi in attacco. I nomi in cerca di sistemazione non sono un mistero: da Origi, Rebic e Messias potrebbe arrivare il tesoretto per riportare Morata in Italia.

