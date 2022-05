Milan pronto a blindare Leao. E spunta la clausola da 150 milioni

Rafael Leao è stato il protagonista principale delle splendida cavalcata del Milan verso il 19° scudetto ed è normale che il suo nome sia finito sul taccuino delle big del calcio europeo. In casa rossonera sono fiduciosi di arrivare a un accordo con il ragazzo per prolungare il contratto fino al 2026, anche grazie una clausola di rescissione di 150 milioni presente nel suo attuale accordo come rivelato da Daniele Longo di Calciomercato.com.