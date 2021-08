Milan, principio di intesa col Bordeaux per Adli

LA TRATTATIVA

I rossoneri verseranno nelle casse dei francesi 10 milioni compresi i bonus

Principio di intesa tra il Milan e il Bordeaux per Yacine Adli. Secondo quanto appreso in esclusiva da Daniele Longo per Calciomercato.com, il club rossonero e quello francese hanno trovato un punto di incontro sulla valutazione del centrocampista classe 2000 sulla base di 10 milioni di euro, bonus compresi. Per l'erede di Calhanoglu il Diavolo conta di chiudere nel giro di qualche giorno. Getty Images

Il Milan ha individuato nel talento francese l'erede di Calhanoglu e conta di chiudere l'operazione con il Bordeaux al massimo a inizio settimana prossima, per mettere a disposizione di Pioli il giocatore in vista dell'avvio del campionato a Marassi contro la Sampdoria. Una freccia in più nell'arco rossonero, anche in virtù dell'infortunio di Kessie che salterà le prime due giornate.