Milan, primi contatti con Origi: è in scadenza con il Liverpool

C'è anche Divock Origi nella lista degli attaccanti cercati dal Milan come rinforzo per la prossima stagione. Con Ibra in stand-by, Giroud che si avvia verso i 36 anni e Lazetic ancora acerbo, Pioli ha bisogno di un attaccante d'esperienza e di rendimento. Sono così stati avviati i primi contatti con l'entourage del 26enne belga, in scadenza di contratto a giugno con il Liverpool che lo lascerà partire.

Getty Images