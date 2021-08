Milan, Pellegri è ufficiale: indosserà la maglia numero 64

Pietro Pellegri è un nuovo attaccante del Milan. L'attaccante ha firmato con i rossoneri e ha scelto la maglia numero 64 per la prossima stagione. Il giovane bomber, classe 2001, arriva dal Monaco in prestito con opzione per l'acquisizione definitiva che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Completa il reparto d'attacco con Ibrahimovic e Giroud.