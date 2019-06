Milan, niente Kabak: ha scelto lo Schalke

27/06/2019

Niente Milan, né tantomeno Bayern Monaco. Il futuro di Ozan Kabak continuerà a essere in Bundesliga con la maglia dello Schalke 04. Secondo 'Sport Bild', il centrale 19enne in uscita dallo Stoccarda avrebbe optato per trasferirsi al club di Gelsenkirchen, dove avrebbe garantito un posto da titolare. I tedeschi per chiudere l'operazione devono ora versare la clausola di rescissione da 15 milioni di euro.