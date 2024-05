Milan, senti Mbappé: "Io in Italia? Se ci andrò sarà per i rossoneri"

Kylian Mbappé manda messaggi d'amore al Milan. Il fuoriclasse francese, che non ha mai nascosto la sua passione per i colori rossoneri, ha parlato del suo futuro, non escludendo un approdo in Serie A: "Calcio italiano? Non si sa mai quello che può succedere - le sue parole in occasione dello European Global Soccer Awards -. Mi sono sempre detto che se un giorno andrò in Italia, andrò al Milan".