Milan, Massara: "Ibra resta una suggestione"

LE PAROLE

"Ibrahimovic è un grande campione che ha scritto pagine importanti, quando il suo nome viene accostato al Milan diventa una suggestione irrestistibile ma resta una suggestione". Prima della sfida contro il Napoli, il ds del Milan Frederic Massara fa chiarezza sulle voci di un possibile arrivo in rossonero dell'attaccante svedese, svincolato dai Los Angeles Galaxy. "Quando aprirà il mercato vedremo con l'allenatore sul da farsi", ha aggiunto Massara. Sognando Ibrahimovic

La dirigenza del Milan nei giorni scorsi ha incontrato Mino Raiola per dare il via alla trattativa per riportare il 38enne svedese a Milano. In futuro le parti dovranno anche trovare la quadra per il rinnovo di Donnarumma ma Massara è ottimista: "Donnarumma è tranquillo, per noi è un giocatore importante, ha sempre fornito prestazioni di alto livello e ha ancora un anno e mezzo di contratto, non siamo preoccupati".