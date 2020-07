Milan, Massara blinda Donnarumma: "È il pilastro su cui costruire il futuro"

LE PAROLE DI MASSARA

Pochi minuti prima del calcio d'inizio della sfida col Parma il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha parlato delle manovre di mercato della società in vista della prossima stagione blindando di fatto Gigio Donnarumma ("È il pilastro su cui costruire il futuro") e lasciando una porta più che aperta a Zlatan Ibrahimovic: "Dipende anche dal suo stato d'animo".

"Vedremo - ha spiegato Massara parlando della possibile permanenza dello svedese - saranno valutazioni che andranno fatte anche insieme a lui dipende anche dal suo stato d'animo, dalla sua voglia, lui sta dando moltissimo a questa squadra, ha aiutato il gruppo a crescere in maniera esponenziale, ha dato mentalità, ha portato qualità e la squadra si è trasformata dal suo arrivo. Se resterà lo vedremo insieme, intanto ce lo godiamo e festeggiamo con lui le 100 partite col Milan".

Se Ibra spegna 100 candeline, Gigio Donnarumma a 20 anni tocca quota 200 presenze in rossonero e il suo rinnovo è un tema caldo a Milanello: "Mi auguro che presto ci saranno novità, parleremo con il suo agente e cercheremo di tenerlo qui perché è un pilastro della squadra nonostante sia giovanissimo ed è su un pilastro come lui che bisogna costruire un futuro radioso. È una questione di giorni perché dobbiamo dobbiamo parlare e cercare di trovare un'intesa, ma siamo fiduciosi anche della volontà di Gigio di continuare con noi. Penso che ci siano dei buoni presupposti per continuare ancora molto a lungo con Gigio".

Dal rinnovo di Donnarumma alla cessione di Suso al Siviglia, che porta nelle casse dei rossoneri 24 milioni di euro che potrebbero essere utilizzati per pagare la clausola di Szoboszlai: "Adesso è ancora troppo presto - ha concluso Massara - intanto c'è stato questo riscatto, poi vedremo ma certamente queste risorse verranno reinvestite nella squadra e vedremo come farlo al meglio"

Vedi anche Milan Schick, l'agente spinge verso il Milan: "Se Rangnick dovesse allenare lì..."