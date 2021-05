Milan, Maignan va di fretta: visite mediche in corso

Un colpo a sorpresa. Mike Maignan era da tempo nel mirino del Milan, che però - di fronte all'incertezza della situazione legata al rinnovo di Gigio Donnarumma - nelle ultime ore ha deciso di sferrare l'assalto decisivo al portiere fresco di vittoria del titolo della Ligue 1 con il Lille. La festa sul pullman poi il viaggio verso Milano e lo sbarco a Linate poco prima della mezzanotte. E stamattina verso le 9.15 l'arrivo di Maignan alla clinica 'La Madonnina' per le visite mediche di rito per il club rossonero prima della firma del contratto. Al club francese andranno 15 milioni di euro, mentre l'estremo difensore francese, che a luglio compirà 26 anni, dovrebbe guadagnare circa 3 milioni a stagione per tre anni.