Milan: tentativo per Rabiot, ma il Marsiglia cerca di ricomporre col francese

Acque agitate attorno al futuro di Adrien Rabiot. Con le valigie pronte dopo la rissa con Jonathan Rowe, il francese è finito nel mirino di diversi top club, tra cui anche il Milan. Su indicazione di Massimiliano Allegri, grande estimatore del centrocampista fin dai tempi della Juve, Tare avrebbe mosso i primi passi concreti per capire la fattibilità dell'operazione, ma da Marsiglia sarebbe subito arrivato uno stop al dialogo. Secondo quanto si apprende, su espressa richiesta di Roberto De Zerbi, il club francese starebbe cercando infatti di ricomporre in extremis la situazione col giocatore e il suo entourage. Una situazione in continua evoluzione e su cui, al momento, non ci sono ancora certezze.