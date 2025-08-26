Logo SportMediaset
OBIETTIVO ROSSONERO

Milan: tentativo per Rabiot, ma il Marsiglia cerca di ricomporre col francese

Il centrocampista è stato richiesto espressamente da Allegri, ma De Zerbi vorrebbe trattenerlo in rosa

26 Ago 2025 - 18:40
Acque agitate attorno al futuro di Adrien Rabiot. Con le valigie pronte dopo la rissa con Jonathan Rowe, il francese è finito nel mirino di diversi top club, tra cui anche il Milan. Su indicazione di Massimiliano Allegri, grande estimatore del centrocampista fin dai tempi della Juve, Tare avrebbe mosso i primi passi concreti per capire la fattibilità dell'operazione, ma da Marsiglia sarebbe subito arrivato uno stop al dialogo. Secondo quanto si apprende, su espressa richiesta di Roberto De Zerbi, il club francese starebbe cercando infatti di ricomporre in extremis la situazione col giocatore e il suo entourage. Una situazione in continua evoluzione e su cui, al momento, non ci sono ancora certezze. 

Cifre alla mano, l'OM valuta il cartellino di Rabiot intorno ai 15 milioni di euro e il calciatore attualmente percepisce un ingaggio di 5 milioni all'anno. Ma prima di ogni cosa andrà verificata la reale intenzione del club francese di cedere il giocatore dopo il brutto episodio con Rowe, nel frattempo invece già venduto al Bologna. Un impasse da risolvere a breve. Se tra Rabiot e il Marsiglia non dovesse tornare rapidamente il sereno come auspicato dall'ex tecnico del Sassuolo per non perdere un altro giocatore di livello in rosa, infatti, poi resterà poco tempo per individuare la soluzione giusta e raggiungere un accordo sulla valutazione del calciatore e sullo stipendio del centrocampista.

