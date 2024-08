Milan, lavori in corso a centrocampo: concorrenza della Roma per Koné, Bennacer può andare in Arabia

MOSSE ROSSONERE

Il centrocampista classe 2001 è un profilo seguito, come ammesso da Ibrahimovic, e può alternarsi a Fofana. La partenza dell'algerino sarebbe una grossa plusvalenza per i rossoneri

Il mercato del Milan non è ancora chiuso, almeno finché non lo decide Zlatan Ibrahimovic. A sei giorni su sette dalla costruzione del nuovo club, diversi sono ancora i fronti su cui lavorare per il Senior Advisor del fondo RedBird, Gerry Cardinale, insieme all'amministratore delegato Giorgio Furlani e agli uomini mercato Moncada e D'Ottavio. Tra tutti, spicca la situazione di Ismael Bennacer, il cui futuro rimane incerto, soprattutto dopo il pareggio in extremis per 2-2 contro il Torino. La prestazione poco convincente del centrocampista ha riacceso le voci di mercato attorno a lui, alimentate anche dalle recenti dichiarazioni di Ibrahimovic su Manu Koné, che però piace anche alla Roma.

Nel Milan offensivo che Paulo Fonseca sta studiando nelle stanze di Milanello, l'interdizione di Bennacer non riesce a garantire l'equilibrio necessario e anche contro il Torino, come in buona parte delle gare della scorsa stagione, si è visto. Questo ha portato a diverse situazioni di pericolo per la difesa e a tantissime occasioni concesse ai granata, costringendo Maignan e i centrali - non perfetti - agli straordinari.

L'acquisto di Youssouf Fofana, inseguito a lungo dal Milan, è stato pensato proprio per risolvere queste problematiche. Dopo due mesi di trattative, il suo arrivo a Milanello ridurrà inevitabilmente lo spazio a disposizione di Bennacer. Di conseguenza, il regista algerino è oggi tra i possibili partenti. Non solo perché nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma anche perché la sua cessione potrebbe rappresentare per il Milan una significativa plusvalenza, un risparmio importante sul suo ingaggio da 4 milioni annui, e una fonte di finanziamento per un ultimo grande acquisto in questo mercato.

Il profilo individuato è stato svelato dallo stesso Ibrahimovic: si tratta di Manu Koné, centrocampista classe 2001 del Gladbach con caratteristiche simili a Fofana, con cui potrebbe alternarsi in mezzo al campo liberando Bennacer in direzione Arabia Saudita, anche se dopo tante chiacchiere un'offerta ufficiale da quelle parti non è mai arrivata. Sul franco-ivoriano però c'è anche la Roma che prima dovrà cedere Bove.