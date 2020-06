Milan, Kalulu è in Italia: mercoledì le visite mediche

Pierre Kalulu è sbarcato in Italia ed è pronto a firmare con il Milan. Il terzino francese, capitano delle giovanili del Lione, ha raggiunto oggi il capoluogo lombardo insieme alla famiglia e nella giornata di mercoledì svolgerà le visite mediche di rito. Dopodiché, metterà nero su bianco un accordo con i rossoneri fino al 2025. Un colpo a parametro zero con vista sul futuro, considerando che si parla di un classe 2000. Il Milan ha battuto la concorrenza del Bayern Monaco, che si era fatto sotto per Kalulu, ma che poi ha virato su un altro giovane difensore in scadenza di contratto: Kouassi del Paris Saint Germain.