Milan, idea Joao Felix se non arrivasse Marcus Rashford

I giorni passano e l'intesa col Manchester United per Marcus Rashford non arriva, logico che in casa Milan si inizino a valutare alternative per il profilo offensivo che tanto serve a Sergio Conceiçao. Per la dirigenza rossonera il mercato preferito sembra essere quello inglese - non dimentichiamo l'opzione Walker - e allora l'occasione giusta potrebbe trovarsi a casa Chelsea dove Joao Felix è tra i cedibili. Portoghese e assistito da Jorge Mendes come il tecnico milanista, l'ex Atletico Madrid fatica a trovare spazio con Maresca e i Blues lo cederebbero senza troppi patemi anche se, dopo gli oltre 50 milioni di euro pagati ai Colchoneros in estate, vorrebbero lasciar partire a titolo definitivo per rientrare almeno in parte dell'investimento.