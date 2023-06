Milan, il muro scudetto non è intoccabile: se arriva un'offerta per Kalulu o Tomori...

MANOVRE ROSSONERE

Il rendimento della coppia centrale rossonera è in calo, uno dei due potrebbe essere sacrificato per finanziare il mercato in entrata e l'interesse per N'Dicka lo dimostra

Il muro scudetto rossonero si è fatto meno invalicabile e adesso non è più intoccabile. Nel nuovo Milan del dopo Maldini-Massara le gerarchie sono mobili e così uno tra Pierre Kalulu e Fikayo Tomori, la miglior coppia di centrali del campionato scorso, in estate potrebbe partire per finanziare il mercato in entrata guidato dalla nuova coppia Furlani-Moncada. Incedibili ma non troppo quindi e una prova è anche l'interesse dei rossoneri per Evan N'Dicka, difensore classe 1999 in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte: il Milan si è inserito nei discorsi con la Roma, mettendo sul tavolo una proposta per il difensore dopo l'iniziale sì dello stesso a un quinquennale con i giallorossi.

Per rinforzare la rosa di Stefano Pioli, come ha sottolineato lo stesso "coach", gli acquisti da fare saranno molti e il budget messo a disposizione da Cardinale potrebbe aumentare grazie a una cessione eccellente. In quel caso il principale indiziato a fare le valigie potrebbe essere il francese, che nell'ultima parte della stagione è stato spesso in panchina lasciando il posto a Thiaw e che essendo arrivato a parametro zero garantirebbe una plusvalenza consistente. Tomori invece, pagato 29 milioni di euro al Chelsea, oggi ha una valutazione di poco superiore.

Le valutazioni in casa Milan sono in corso, al momento non si registrano interessamenti concreti per i due centrali, ma se arrivasse un'offerta importante dall'estero... A proposito di estero è proprio lì che il Diavolo sta guardando oer rifarsi il look, in particolare in Bundesliga, dove fino alla passata stagione giocavano Kamada e Thuram: il trequartista giapponese piace a Pioli, ma dopo l'accordo verbale con il giocatore non è ancora chiaro se i rossoneri faranno seguire la proposta scritta. Situazione in stand-by per Kamada e in evoluzione per l'attaccante in uscita dal Borussia Moenchengladbach e che piace al Psg, perché secondo RMC Sport i rossoneri avrebbero sorpassato l'Inter.

Dal futuro del giapponese potrebbe dipendere anche quello di Youri Tielemans, un altro parametro zero (in uscita dal leicester retrocesso) finito nel mirino del Diavolo e che potrebbe arrivare anche insieme a Kamada. A centrocampo resta di moda anche il nome di Ruben Loftus-Cheek (l'agente doveva essere a Casa Milan lunedì ma proprio quel giorno la vecchia dirigenza è stata allontanata), per cui i contatti col Chelsea potrebbero essere ripresi nei prossimi giorni.

Si guarda in casa Chelsea anche per Christian Pulisic, che a Londra è un esubero ma ha uno stipendio fuori dai parametri rossoneri. Se l'americano decidesse di abbassarsi notevolmente l'ingaggio potrebbe essere un'ipotesi, ma in ogni caso serviranno molti milioni e una parte di essi potrebbe arrivare dai mattoni del muro scudetto.

