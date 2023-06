Il Milan dopo Maldini guarda in Bundesliga: N'Dicka, Thuram e Kamada

LE MANOVRE

Inserimento dei rossoneri tra il difensore e la Roma. Accelerata per l'attaccante francese, giapponese in stand-by

Non c'è solo la Roma su Evan N'Dicka, anzi. Il difensore classe 1999 in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte è nel mirino del Milan con il giocatore che rientra nei parametri imposti da Cardinale e dalla nuova dirigenza tecnica. La società rossonera si è inserita nei discorsi con la Roma, mettendo sul tavolo una proposta per il difensore dopo l'iniziale sì dello stesso a un quinquiennale con i giallorossi.

Il nuovo corso della dirigenza milanista però sembra guardare con estrema attenzione alla Bundesliga. Se la pista Daichi Kamada, sempre dall'Eintracht, si è un po' raffreddata dopo l'addio di Maldini e Massara, ma resta comunque percorribile e agli ultimi chilometri, sempre nel campionato tedesco il mirino è su Marcus Thuram, un altro parametro zero che a fine mese si libererà dal Borussia Moenchengladbach.

Andiamo con ordine: N'Dicka, Kamada e Thuram. N'Dicka è giovane e ha esperienza internazionale per inserirsi nel reparto difensivo con Tomori, Kalulu e Thiaw in attesa di capire cosa ne sarà di Kjaer e Gabbia.

Kamada invece è in standby. Il trequartista giapponese piace a Pioli, ma dopo l'accordo verbale con il giocatore non è ancora chiaro se la dirigenza del Milan farà seguire la proposta scritta. Questione di qualche giorno per sbloccare la situazione, anche se la fumata bianca per il classe 1996 - sempre a parametro zero - dovrebbe arrivare.

Infine, c'è Thuram. Il figlio d'arte piace molto al Psg, ma secondo RMC Sport i rossoneri avrebbero sorpassato l'Inter nella corsa all'attaccante in uscita dal Borussia Moenchengladbach. Giovane e di talento, pronto al grande salto, Thuram è un profilo che al Milan piace molto ed è molto meno costoso di Noah Okafor del Salisburgo, che vuole l'Italia ma che costa 25 milioni di euro.