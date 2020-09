Milan, il Lione fa sul serio per Paquetà: via alla trattativa

Potrebbe essere agli sgoccioli l'avventura di Lucas Paquetà con la maglia del Milan. Il brasiliano non è stato convocato per la sfida di Europa League contro lo Shamrock perché, come riporta Daniele Longo di Calciomercato.com, la trattativa con il Lione è entrato nel vivo. Per convincere il Milan, ad oggi, servono almeno 22-23 milioni di euro, la stessa cifra iscritta a bilancio. Uno sforzo che i francesi sembrano disposti a fare, perché il calciatore è un pallino del ds Juninho.