Milan, Ibrahimovic ha firmato il rinnovo: è ufficiale

MILAN

L'attaccante svedese nonostante l'infortunio si lega ai rossoneri per un'altra stagione

Ora è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic ha firmato il rinnovo col Milan, il nuovo contratto dello svedese scadrà il 30 giugno 2023. Dopo l'accordo trovato nelle score settimane, Maldini e Massara si sono recati nella villa sul Lago di Garda dove Ibra sta trascorrendo le vacanze facendo riabilitazione e hanno raccolto la firma dell'attaccante, che rimarrà in rossonero per un'altra stagione nonostante l'infortunio al ginocchio.

Ibra si è operato a fine maggio e resterà fuori probabilmente fino a gennaio, anche per questo ha firmato un contratto al ribasso rispetto al passato: guadagnerà una cifra intorno al milione di euro (forse intorno al milione e mezzo), a cui verranno aggiunti vari bonus in base alle presenze e ai traguardi personali e di squadra.

Dopo aver riportato il Milan a vincere, Ibra non ha alcuna intenzione di smettere e lavora duramente per tornare in campo.

IL COMUNICATO DEL MILAN

AC Milan è lieto di annunciare di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive di Zlatan Ibrahimović. L'attaccante svedese ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023 e continuerà a indossare la maglia rossonera numero 11.

