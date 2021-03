Milan, Ibra flirta col rinnovo: "Se Maldini vuole, resto"

L'INTERVISTA

Dichiarazione d'amore dello svedese ai rossoneri: "Nel Milan mi sento una guida. È l'unica squadra in cui mi sono emozionato"

"Al Milan ho tante responsabilità, e mi sento un leader. Questa squadra è l'unica dove mi sono emozionato. Voglio dare tanto e insegnare tanto per essere una guida. Quando mi guardano si aspettano qualcosa da me. Volevo essere della partita a Verona, perché mi sento troppo dentro e mi è mancata troppo la squadra". Così Zlatan Ibrahimovic in collegamento con 'Che tempo che fa' su Raitre dopo la vittoria dei rossoneri a Verona che lo svedese ha vissuto dalla panchina.

"Durante il Festival parlavo con i compagni, con il mister. Quando passo un giorno senza di loro è come un giorno senza i miei figli", ha spiegato poi Ibra. "Se resto al Milan? Vediamo, dipende da Paolo (Maldini, ndr). Se lui vuole, ci siamo".

"Se il campionato è ancora aperto? Ci sono ancora tante partite, tutto può succedere. L'Inter ha solo una partita a settimane e ha più tempo per prepararsi e recuperare. Il mio lavoro è vincere trofei e sono venuto al Milan per vincere", ha detto ancora l’attaccante svedese.

Reduce dalle serate a Sanremo, il bomber le ha definite "una grande esperienza, tutto bello". "Io però non volevo che nulla fosse programmato, non ho voluto sapere in anticipo le domande - ha spiegato -, certe frasi mi vengono spontaneamente e fanno uscire il vero Zlatan".

Indimenticabile anche per lui è stata l'avventura in moto per raggiungere in tempo il Festival: "Si può fare un film di quella giornata. Nessuno mi credeva e per questo ho fatto piccoli filmati. Non abbiamo parlato tanto col motociclista. Quando siamo arrivati l'unica cosa che mi ha chiesto era una foto, ma io ero di fretta. Gli ho detto di aspettare, ma è tornato a casa. Comunque è stato davvero molto gentile".

Vedi anche Calcio Ibra a Sanremo in autostop: "Voleva guidare lui la moto ma gli ho detto no"