Milan, Hauge in arrivo: "Pronto per questo passo, che emozione giocare con Ibra"

IL COLPO ROSSONERO

Il Milan è pronto ad accogliere Jens Petter Hauge. Il via libera al trasferimento in rossonero dell'attaccante norvegese classe 1999, che aveva già dato il suo ok, è arrivato dopo l'accordo raggiunto tra il club rossonero e il Bodo/Glimt sulla base di quattro milioni di euro più bonus. “Il Milan è un grande club, è un passo che sentivo di essere pronto a fare - ha detto Hauge a TV 2 Sporten in aeroporto prima di prendere l'aereo direzione Milano - Ringrazio il Bodo Glimt per la collaborazione. Giocare con Ibrahimovic? Sarà emozionante".

Hauge dunque non chiuderà il campionato norvegese con il Bodo/Glimt, con cui in stagione ha realizzato 14 reti (e 9 assist). Il talento norvegese è pronto alla sua nuova vita calcistica con la maglia del Milan, che ha stregato in occasione della sfida di San Siro in Europa League. Tutto fatto dopo l'intesa tra i due club, con il Bodo/Glimt che ha abbassato le pretese iniziali (6 milioni di euro) accettanto di chiudere a quattro milioni più bonus. Per il giocatore ora è tempo di visite, in programma mercoledì, e della firma sul contratto. "È chiaro che è un club incredibilmente grande - ha aggiunto Hauge riferendosi al Milan- Le cose sono diventate realtà negli ultimi giorni".



Intanto la dirigenza rossonera lavora per il centrale di difesa. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stata recapitata al Saint Etienne l'offerta per Wesley Fofana, che prevede il prestito con diritto di riscatto.