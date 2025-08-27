Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
le ultime

Milan, Harder si complica: lo Sporting non trova il sostituto, rossoneri possono tornare su Vlahovic

Rischia di saltare l'arrivo del danese in rossonero, tutta colpa del Panathinaikos che fa muro per Ioannidis

27 Ago 2025 - 15:25
Conrad Harder  © Getty Images

Conrad Harder  © Getty Images

Quella che sembrava ormai una trattativa in dirittura d'arrivo per il Milan si è complicata improvvisamente, rischiando addirittura di saltare. Il passaggio di Conrad Harder in rossonero, infatti, si fa in salita per colpa dello Sporting, col club lusitano che avrebbe chiesto tempo al Diavolo per trovare il sostituto del danese. Uno stop che non sarebbe piaciuto ai dirigenti rossoneri che, dopo aver trovato l'accordo col club e anche col giocatore, potrebbero decidere di non aspettare il via libera dei portoghesi.

Il nodo della questione, infatti, sarebbe la difficoltà dei portoghesi ad arrivare a Fotis Ioannids del Panathinaikos, col club greco che avrebbe alzato la richiesta per l'attaccante che non partirà prima di giovedì, post sfida di Europa League contro il Samunspor. Attesa da una parte, richiesta d'attesa dall'altra che si riflette sul Milan che però di stare ancora alla finestra non ha voglia.

Quindi? La dirigenza rossonera, secondo quanto trapela, sarebbe pronta al piano B (o per meglio dire C dato che quello A era Hojlund e il B ufficioso Conrad) virando su Vlahovic. Il serbo, non è una sorpresa, è l'alternativa preferita da Allegri.

milan
harder

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Mercato Milan: Harder ai dettagli, Musah verso l'Atalanta. Poi Fabbian

01:07
Calciomercato live

Mercato Juve: Kolo difficile senza l'addio di Vlahovic, ecco le alternative

01:45
Calciomercato live

Calciomercato live

01:20
Calciomercato live

Calciomercato live

00:29
MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Milan

Victor Boniface

Milan, Boniface è già un ricordo: accordo con lo Sporting per Harder, affare da 27 milioni

Boniface si sfoga dopo il mancato passaggio al Milan: "Pagliacci ovunque"

Milan, è Harder l'attaccante per Allegri: accordo raggiunto, si attende il via libera dello Sporting

Milan, lo Sporting 'blocca' Harder: manca il sostituto. Spunta Uche

Dusan Vlahovic

Vlahovic per Saelemaekers: l'ultima suggestione di mercato tra Milan e Juve

Giovanni Fabbian

Allegri sogna Rabiot ma i rossoneri puntano Fabbian: pronta l'offerta

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:16
Al Hilal-Comuzzo, Pioli: "Situazione che ha portato via qualcosa perché fa chiacchierare"
16:06
Inter, ripensamenti di Palacios sul Santos
16:01
Deschamps convoca Rabiot: "Lunedì sua situazione chiara"
Jimenez (Milan)
16:00
Milan, spunta anche la Roma per Jimenez
15:08
A Bari arriva la punta Cerri, in prestito dalla Juve