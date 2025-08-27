Milan, Harder si complica: lo Sporting non trova il sostituto, rossoneri possono tornare su Vlahovic

Rischia di saltare l'arrivo del danese in rossonero, tutta colpa del Panathinaikos che fa muro per Ioannidis
Conrad Harder © Getty Images
Quella che sembrava ormai una trattativa in dirittura d'arrivo per il Milan si è complicata improvvisamente, rischiando addirittura di saltare. Il passaggio di Conrad Harder in rossonero, infatti, si fa in salita per colpa dello Sporting, col club lusitano che avrebbe chiesto tempo al Diavolo per trovare il sostituto del danese. Uno stop che non sarebbe piaciuto ai dirigenti rossoneri che, dopo aver trovato l'accordo col club e anche col giocatore, potrebbero decidere di non aspettare il via libera dei portoghesi.
Il nodo della questione, infatti, sarebbe la difficoltà dei portoghesi ad arrivare a Fotis Ioannids del Panathinaikos, col club greco che avrebbe alzato la richiesta per l'attaccante che non partirà prima di giovedì, post sfida di Europa League contro il Samunspor. Attesa da una parte, richiesta d'attesa dall'altra che si riflette sul Milan che però di stare ancora alla finestra non ha voglia.
Quindi? La dirigenza rossonera, secondo quanto trapela, sarebbe pronta al piano B (o per meglio dire C dato che quello A era Hojlund e il B ufficioso Conrad) virando su Vlahovic. Il serbo, non è una sorpresa, è l'alternativa preferita da Allegri.
