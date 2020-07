Milan, Gazidis: "Pioli è la mia prima scelta, un vero leader. Troppe speculazioni su altri nomi"

UN PO' DI CHIAREZZA

"Stefano Pioli è sempre stato un candidato per il futuro, per un Milan moderno e competitivo". L'ad rossonero Ivan Gazidis è tornato a parlare dell'allenatore il giorno dopo il rinnovo biennale di Pioli e il tramonto dell'operazione Rangnick: "Pioli l'ho sempre considerato un professionista straordinario, un vero leader, e quindi un candidato assoluto per allenare il Milan. Ho parlato con altri candidati, ma c'è stata troppa speculazione".

Il riferimento alle voci di accordi con Ralf Rangnick è chiaro, ma Gazidis ha tenuto a precisare all'Ansa: "Troppa speculazione mediatica, visto che non abbiamo mai siglato alcun accordo o pre-accordo con nessun altro allenatore oltre a Stefano Pioli. Smentisco vi siano impegni economici o penali per il club. Ripeto, mai nessun accordo è stato siglato con altri possibili candidati. Pioli è la mia prima scelta come allenatore, e sono felice che ci siamo assicurati le sue capacità per il progetto che abbiamo davanti".

L'amministratore delegato del Milan ha poi confermato le parole del tecnico nell'immediato postpartita col Sassuolo: "Ho un rapporto eccellente con Stefano e l'ho sempre considerato un professionista straordinario. Nel mio ruolo ho il dovere di valutare diverse opzioni, ma Pioli è sempre stato un candidato per mettere in atto la nostra visione del Milan del futuro. Sono felice di poter continuare con lui".

La dirigenza al completo ha poi spiegato al gruppo di giocatori i motivi per i quali Pioli è stato confermato, per meriti, per i risultati che sta ottenendo e per lo stile di gioco dinamico e moderno che la squadra sta mostrando. Infine la società ha anche premiato Gianluigi Donnarumma per le 200 presenze in rossonero.