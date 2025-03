Milan, Furlani incontra Paratici: c'è lui in pole position per il ruolo di ds

Il dialogo, secondo indiscrezioni, è stato valutato positivamente dal dirigente del Milan che ora punta decisamente sul piacentino. I due hanno parlato del modo in cui risollevare sul mercato la qualità tecnica della squadra, di come chiudere in anticipo il contratto di Paratici con il Tottenham e delle modalità per essere da subito inquadrato come consulente esterno, visto che la sua squalifica internazionale scade a giugno. Le due parti potrebbero arrivare a un accordo per fare iniziale la collaborazione già da aprile.