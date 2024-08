Milan, Fofana è più vicino: il West Ham molla il francese e vira su Guido Rodriguez

OBIETTIVO DI CENTROCAMPO

© Getty Images Se non fosse stato per la rivolta dei tifosi sarebbe probabilmente diventato il nuovo allenatore del Milan. Julen Lopetegui si è poi accasato al West Ham e da Londra lancia un grande assist per il Diavolo nella trattativa per Youssouf Fofana. I londinesi, una delle società più agguerrite sul francese del Monaco, sono vicini a chiudere per un altro centrocampista difensivo, Guido Rodriguez, svincolatosi a fine giugno dal Betis Siviglia.

Il Monaco è bottega cara che non fa sconti, ma la retromarcia del West Ham sembra spianare la strada ai rossoneri, che sperano di regalare il tanto atteso rinforzo di centrocampo a Fonseca nel giro di qualche giorno, prima del via del campionato.

Il Milan, forte del gradimento del giocatore il cui contratto scadrà nel 2025, sta lavorando per trovare una quadra tra la richiesta di 20 milioni e l'ultima proposta salita da 12 a 14 a 17 milioni. Fofana dovrebbe arrivare a guadagnare 3 milioni a stagione per 4 anni una volta messi a posto tutti i dettagli tra il Diavolo e il West Ham.

L'intreccio di mercato tra Milan e West Ham non si ferma a Fofana. Gli Hammers, infatti, sono vicinissimi a Niklas Fullkrug. Gli Hammers verseranno al Borussia Dortmund la bellezza di 26 milioni di parte fissa più altri 4 di bonus, per un totale di 30 milioni. Il contratto dell'attaccante tedesco sarà triennale, fino al 2027, con opzione per un quarto anno, e lo stipendio potrà arrivare fino ai 3 milioni netti a stagione.

