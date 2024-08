Milan-Fiorentina, intesa per Adli: la palla passa al giocatore. Marsiglia interessato

Dopo aver 'sistemato' Kalulu e Pobega, entrambi fuori dal nuovo progetto tecnico targato Paulo Fonseca, il Milan lavora per trovare una nuova sistemazione anche ad Yacine Adli. Nelle ultime ore ha preso piede la pista che conduce il franco-algerino dalle parti di Firenze: i rossoneri e la Viola hanno trovato un'intesa di massima. Giungono conferme sulla modalità dell'affare: prestito con obbligo di riscatto per una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Adesso starà al calciatore decidere se accettare o meno la destinazione. La Fiorentina, reduce da tre pareggi in altrettanti uscite stagionali fin qui, è a caccia di rinforzi nella metà campo per il tecnico Palladino.