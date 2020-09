Milan, è fatta per il riscatto di Rebic: André Silva è dell'Eintracht

A TITOLO DEFINITIVO

Fumata bianca tra Milan ed Eintracht Francoforte: lo scambio di riscatti tra André Silva ed Ante Rebic è ormai cosa fatta. La società tedesca ha ufficializzato di aver acquistato il centravanti portoghese con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del prestito. Stesso accordo per il Milan con Rebic che verrà riscattato e a cui verrà fatto firmare un contratto da 3 milioni di euro all'anno.

Ultimi dettagli nella trattativa con l'Eintracht Francoforte, che - come da accordi sottoscritti nel 2016 - verserà nelle casse della Fiorentina, ex club di Rebic, il 50% della cifra incassata dal Milan. Il primo tassello del puzzle, intanto, si è già sistemato: André Silva lascia il Milan e giocherà a titolo definitivo in Bundesliga.