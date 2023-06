Milan, è il Rafa-day: attesa per la firma sul nuovo contratto

MILAN

Il portoghese atteso in sede per il prolungamento al 2028: guadagnerà 5 milioni a stagione più cospicui bonus

Dopo un'attesa lunga quasi un anno, il giorno di Rafa Leao è arrivato. L'attaccante portoghese è atteso oggi a Casa Milan, dove metterà la sua firma sul prolungamento del contratto fino al 2028. Un passaggio fondamentale per i rossoneri, che hanno lavorato a lungo con l'entourage di Rafa per arrivare a un accordo che prevede un ingaggio di 5 milioni a stagione più cospicui bonus, che saranno pagati dal Milan, scrive la Gazzetta, mese per mese. Leao, nel cui contratto sarà presente una clausola da 175 milioni attivabile solo in determinati periodi, potrebbe anche cambiare numero di maglia, indossando, in caso di addio di Brahim Diaz, la storica numero 10.

Si chiude così una lunghissima telenovela che ha lasciato con il fiato sospeso tutto il popolo milanista, legato, pare ovvio, a quello che è considerato il maggior talento a disposizione di Stefano Pioli. Il Milan riparte insomma da Leao, ed è un bel ripartire dato che per arrivare alla fumata bianca si è dovuto lavorare assiduamente. Fumata bianca che è una vittoria di Maldini e Massara in primis ma per la quale è stato necessario il benestare della proprietà Red Bird, che ha dimostrato in questo modo di voler rafforzare la squadra.

Milan, ecco la nuova maglia home











































Da parte sua Leao ottiene con la firma un aumento notevole e si toglie soprattutto il pensiero della multa da pagare allo Sporting Lisbona, che alla fine sarà versata ai portoghesi dal Lille, sua vecchia società. In giornata, dopo la firma e le foto di rito, è quindi atteso anche il comunicato ufficiale del Milan. Poi si passerà ai nuovi innesti, Kamada e Loftus-Cheek su tutti, oltre che al rinnovo dell'altro grande big rossonero, vale a dire Mike Maignan.