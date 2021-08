Milan, è fatta Pellegri: arriva in prestito per un milione

Il Milan si prepara ad accogliere Pietro Pellegri. E' fatta per il trasferimento dal Monaco dell'attaccante classe 2001 che torna in Italia tre anni dopo l'addio al Genoa. Il club monegasco, infatti, ha accettato la condizioni del club rossonero e sbarcherà a Milanello in prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto (che diventerà obbligo in base alle presenze) fissato a 6. Nell'accordo anche un altro milione in bonus più una percentuale sulla futura rivendita.

Getty Images