Milan, dopo Saelemaekers tocca a Theo Hernandez: al lavoro per il rinnovo

MANOVRE ROSSONERE

L'esterno pronto a prolungare fino al 2026. Tra l'amore per il Milan e l'ombra lunga di Mino Raiola...

Dopo Alexis Saelemaekers tocca a Theo Hernandez. Il Milan e il difensore francese stanno trattando il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2026, con ingaggio raddoppiato - attualmente guadagna due milioni, ndr - e i discorsi sono in stato avanzato, con la fumata bianca che sembrerebbe vicina. Dietro all'improvvisa accelerata, come riferisce Alessandro Jacobone, non ci sarebbe però soltanto l'amore di Theo per il Milan e la reciproca volontà di proseguire insieme, ma anche la necessità di Quillon, agente del giocatore, di chiudere la questione in fretta. Necessità che sarebbe motivata dal tentativo di inserimento nell'affare di Mino Raiola.

In estrema sintesi il punto è questo: Raiola avrebbe messo gli occhi su Theo e starebbe tentando di strappare la procura a Quillon. L'attuale agente, di conseguenza, avrebbe tutto il vantaggio ad accordarsi con il Milan per il rinnovo il prima possibile. Rinnovo che, ben inteso, Theo sarebbe felice di firmare.

Il che, manco a dirlo, agevola di molto il lavoro di Maldini e Massara, che non solo blinderebbero il giocatore ma eviterebbero, almeno per il momento, di dover nuovamente fare i conti con Raiola, uno che dalle parti di Casa Milan non è, per ovvi motivi, visto troppo bene. Fatto sta che la trattativa è in piedi e viaggia spedita e non è affatto escluso che possa chiudere in tempi molto stretti.

Non basta, però, perché altri due giocatori importanti sono al lavoro per rinnovare l'attuale contratto con il Milan: si tratta di Bennacer e di Leao, per cui le discussioni sono ampiamente cominciate e, come per Theo, la fumata bianca dovrebbe essere solamente una questione di tempo.