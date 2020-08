Milan: derby per Milenkovic, intesa con Bakayoko sull'ingaggio

MERCATO ROSSONERO

Dopo la conferma di Pioli, il Milan pianifica il futuro sul mercato e inizia muovere le sue pedine per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. In particolare Maldini & Co. continuano a seguire con grande attenzione la situazione di Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina piace molto al tecnico rossonero, ma Commisso ha sparato alto sul prezzo (40 milioni) e nelle ultime ore anche l'Inter si sarebbe interessata al centrale in vista di una possibile partenza di Skriniar o Godin. Una situazione da maneggiare con cura, anche perché il Milan vorrebbe inserire Paquetà nell'affare con la Viola, centrando una buona plusvalenza e liberandosi contemporaneamente di un giocatore ormai ai margini del progetto.

Vedi anche Milan Milan, Paquetà per arrivare a Milenkovic: ipotesi scambio di prestiti

Progetto che per la difesa prevede comunque almeno un paio di alternative se l'affare Milenkovic dovesse saltare. Detto che il serbo è stato espressamente chiesto da Pioli e che è in cima alla lista dei desideri perché può giocare sia centrale che esterno destro, per il reparto arretrato restano comunque valide anche le piste che portano a Kristoffer Ajer del Celtic Glasgow e Mohamed Simakan dello Strasburgo. Due profili validi, seguiti da tempo dalla dirigenza e in grado di dare solidità al reparto.

Quanto invece alla mediana, il nome caldo resta quello di Tiemoué Bakayoko. Un ritorno che potrebbe accontentare un po' tutti. Rientrato al Chelsea dopo la parentesi monegasca in Ligue 1, il giocatore vorrebbe tornare a vestire la maglia rossonera e avrebbe già raggiunto un'intesa col Milan per quanto riguarda l'ingaggio, riducendo le sue richieste a 3 milioni di euro più bonus. Restano invece ancora da convincere i Blues, che per il cartellino del centrocampista chiedono 20 milioni di euro. Cifra che Maldini e Massara considerano troppo alta. Soprattutto perché Bakayoko a Londra è ormai un esubero di lusso e temporeggiando sulla trattativa non è escluso che il prezzo possa ridursi notevolmente vista la situazione.

Vedi anche Calcio Milan, Maldini resta e si muove sul mercato