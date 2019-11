Milan, dalla Svizzera assicurano: Xhaka è vicino

IL COLPO

Non solo lavoro sul campo per risolvere i problemi di classifica, il Milan prova a gettarsi nel mercato per regalare a Stefano Pioli quei rinforzi necessari per dare una raddrizzata alla stagione. L'ultima voce arriva dalla Svizzera è porta a Granit Xhaka: il centrocampista è ai ferri corti con i tifosi dell'Arsenal e sta pensando di cambiare aria per rilanciarsi, tanto che secondo RSI starebbe già cercando casa a Milano.

Il centrocampista svizzero, 27 anni, sin qui ha messo insieme 10 presenze per 832' complessivi ma lo scorso 27 ottobre, in occasione del 2-2 casalingo con il Crystal Palace, era stato fischiato dai tifosi verso i quali aveva avuto una brutta reazione. Da quel momento Emery non lo ha convocato contro Liverpool (Coppa di Lega), Wolverhampton e Leicester (Premier League) e Vitoria Guimaraes (Europa League) e gli ha tolto la fascia di capitano.

Un'occasione per Maldini e Boban, un'idea che magari è arrivata pure da Ivan Gazidis che lo ha conosciuto bene negli anni all'Arsenal.