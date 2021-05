Milan, dalla Spagna: Raiola ha offerto Donnarumma al Barcellona

MERCATO

Con la corsa Champions in salita, il futuro del portiere classe ’99 appare sempre più lontano dal club rossonero

A tre giorni dalla fine del campionato e a meno di un mese dall’inizio di Euro 2020, il futuro di Gigio Donnarumma è ancora in bilico. I colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza col Milan sono da tempo a un binario morto (i rossoneri sono fermi alla loro offerta da 8 milioni all'anno) e si è parlato molto dell’interesse della Juventus (che avrebbe pronta un’offerta da circa 10 milioni a stagione), ma probabilmente a fare la differenza potrebbe essere la qualificazione in Champions League che si deciderà all’ultima giornata. Chi in Champions ci andrà sicuramente è invece il Barcellona, che sarebbe alla finestra per assicurarsi le prestazioni del numero uno della Nazionale.

Stando a quanto riporta AS questa mattina in prima pagina, infatti, Mino Raiola avrebbe offerto Donnarumma a parametro zero al Barcellona, alle prese con la rivoluzione Laporta che rivolterà la rosa come un calzino con l'obiettivo primario di convincere Messi a restare. Il nuovo presidente blaugrana, si legge, apprezzerebbe molto il portiere della Nazionale azzurra e per fargli spazio i catalani potrebbero mettere sul mercato Ter Stegen.

Anche il Barça si aggiunge quindi alle squadre interessate a Donnarumma, anche se sembra difficile che l’affare possa andare veramente in porto visto che le richieste di Raiola sono molto alte: il club blaugrana come è noto sta attraversando un momento molto delicato anche dal punto di vista finanziario e sembra difficile che possa permettersi di spendere certe cifre.

Il futuro di Gigio Donnarumma è ancora in bilico, si diceva. Il Milan vorrebbe tenerlo ancora con sé, la Juve vorrebbe strapparlo ai rossoneri a costo zero, le big d’Europa osservano, ma la sensazione è che potrebbe essere risultare decisiva l’ultima giornata di campionato in programma domenica sera.