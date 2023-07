Milan, con Musah sono otto i colpi sul mercato: spesi oltre 100 mln

MANOVRE ROSSONERE

I rossoneri hanno rivoluzionato la squadra tra centrocampo e attacco: a finanziarli Tonali e non solo

Da Pulisic a Musah: le otto meraviglie del Milan sul mercato













© twitter 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM 125 milioni di euro. Considerando anche i bonus, è questa la cifra 'monstre' spesa dal Milan sul mercato quando ormai l'ottavo colpo Musah sembra essere cosa fatta. Monstre se consideriamo le abitudini del mercato italiano, e che supera, di molto, i 70+10 finiti nelle casse di Via Aldo Rossi grazie all'addio di Tonali. Era il 30 giugno quando il duo Furlani-Moncada annunciava l'arrivo ufficiale di Loftus-Cheek dal Chelsea, il primo 'vero' acquisto con pagamento di soldi cash dopo l'ingaggio a parametro zero di Sportiello. Da lì, in appena 29 giorni, ecco l'ondata rossonera sul mercato: tanti acquisti che hanno quasi rivoluzionato la rosa di Stefano Pioli.

Calcolatrice alla mano, il Milan ha superato in maniera abbondante la quota simbolica dei 100 milioni di euro. Nel dettaglio: Loftus Cheek 18 milioni di euro, Pulisic 20 mln, Reijnders 23 mln, Okafor 14 mln, Chukwueze 28 mln, e adesso Musah (20+2). Totali 125 milioni di euro e tante facce nuove tra centrocampo e attacco. A finanziarle sicuramente la partenza di Tonali e non solo: a contribuire agli acquisti ci ha pensato anche il budget iniziale stanziato dalla proprietà americana, che si attestava, inizialmente, attorno a quota 40 milioni di euro.

A far rifiatare le casse si penseranno alcune partenze: quella di Rebic è ormai realtà (ma l'incasso sarà praticamente pari a zero), mentre da Messias, anch'esso ricercato dal Besiktas, i rossoneri puntano a ricavare almeno 5 milioni di euro. La speranza è che da Origi, fuori progetto in maniera dichiarata, possa arrivare un bel gruzzoletto, e lo stesso dicasi per Saelemaekers. Più complicate le vicende Adli e De Ketelaere: per questi due l'ipotesi prestito appare la più probabile. Negli ultimi giorni di agosto poi, potrebbero esserci per gli ultimi ritocchi in entrata, tra terzino sinistro e prima punta.