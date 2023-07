Milan, Chukwueze è atterrato: visite mediche, domani la firma

Manovre rossonere

Il nigeriano è nella città meneghina: subito le visite mediche, domani la firma sul contratto quinquennale a Casa Milan

Era il grande obiettivo per l’attacco e adesso è giunto pure a Milano. Parliamo di Samuel Chukwueze, il settimo colpo sul mercato dei rossoneri. Come da previsione il futuro gemello di Leao ha fatto capolino a Linate Prime poco dopo l'ora ora di pranzo con un leggero ritardo: adesso l’esterno del Villarreal si è spostato subito alla clinica "La Madonnina" per iniziare le visite mediche di rito. Domani invece la firma sul contratto che lo legherà ai meneghini fino al 2028. Si tratta di un colpo assai atteso dal tifo del Milan.

Vedi anche Calcio Chukwueze e la mamma che un giorno gli bruciò maglia, scarpe e pantaloncini Chukwueze, che il duo Furlani-Moncada ha acquistato dagli spagnoli per una cifra prossima ai 28 milioni di euro, bonus compresi, si allenerà in solitudine a Milanello in attesa del ritorno dei compagni dalla tournée negli Usa. Meta che il nigeriano non ha raggiunto come l'ultimo acquisto Okafor a causa di lungaggini burocratiche riguardanti il visto.

Il classe 1999, che nell’ultima stagione ha siglato 13 gol (e 11 assist) con il Villarreal diventerà uno dei più pagati in rosa grazie ai 4 milioni netti a stagione che il Milan ha deciso di garantirgli. Questo però rischia di non essere l’ultimo extra-comunitario ingaggiato dal Milan in questa sessione di mercato: dopo la decisione della Figc comunicata stamane, i 19 volte Campione d’Italia hanno a disposizione un altro slot. Il giocatore nigeriano, stando a quanto riferito da Milannews, ha scelto di vestire la maglia numero 21.