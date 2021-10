Milan, che guaio Kessie: Liverpool, Psg e Barcellona all'assalto

MANOVRE ROSSONERE

L'ivoriano alza il tiro e chiede ai rossoneri 8 milioni per restare: Maldini e Massara non andranno oltre i 6 milioni già offerti

Frank Kessie come Donnarumma e Calhanoglu. Il centrocampista ivoriano, in scadenza nel prossimo giugno, continua a non trovare l'accordo per il rinnovo con il Milan che, dopo un primo, motivato, ottimismo - la scorsa estate l'agente del giocatore aveva fatto sapere di essere pronto a chiudere a quota sei milioni, ndr - è ora consapevole di poter perdere un altro elemento importante della propria rosa a parametro zero. Il punto è semplicissimo: su Kessie si stanno muovendo i maggiori club europei, con la stampa spagnola che parla apertamente di forte interessamento del Barcellona con annessa offerta di 16 milioni, e Psg e Liverpool pronti all'assalto.

Il tutto mentre è stata rispedita al mittente l'ultima offerta di Maldini e Massara di 6 milioni a stagione. Ergo, se c'è una possibilità di non rimanere anche questa volta a bocca asciutta, è che le pretendenti a Kessie si facciano avanti a gennaio per provare ad anticipare la concorrenza mettendo qualcosa sul piatto. Il che, manco a dirlo, lascerebbe Pioli senza un giocatore importante ma permetterebbe se non altro al club di via Aldo Rossi di incassare qualcosa.

E questo, se la trattativa come sembra non dovesse sbloccarsi entro dicembre, sembra l'unico modo per non uscirne di nuovo con le ossa rotte. C'è da dire che la crescita esponenziale di Sandro Tonali renderebbe meno drammatico l'addio di Kessie, ma all'azzurrino, Bennacer, Bakayoko e Krunic, andrebbe aggiunto almeno un altro elemento, con l'arrivo di Adli che a quel punto potrebbe essere anticipato a gennaio.