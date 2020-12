Milan-Calhanoglu, mercoledì incontro per il rinnovo: parti lontane, Inter alla finestra

È confermato per mercoledì a casa Milan l'incontro tra l'agente di Calhanoglu, Gordon Stipic, e Maldini-Massara per discutere del rinnovo del contratto del trequartista, in scadenza nel giugno 2021. Le parti sono ancora molto distanti: si parla di un’offerta di stipendio di 3 milioni, contro una richiesta di 7 milioni da parte del giocatore considerata esorbitante da parte della dirigenza rossonera, ma non tutto è ancora possibile. Non si esclude nessuno scenario. Alla finestra c'è l'Inter, che si è fatta avanti per avere il turco da svincolato per l'estate e sarebbe disposta a venire incontro alle sue richieste. Dal canto suo il giocatore non vorrebbe cambiare città e resterebbe volentieri a Milano.