Milan, caccia al difensore ma troppi infortuni in attacco: si stringe per Kolo Muani

MANOVRE ROSSONERE

Classe ’98, attaccante polivalente del Nantes, ha una valutazione di 10 milioni. Intanto continua la caccia al difensore

“Nel girone di ritorno vogliamo fare più punti che all’andata (42, ndr)” ha detto Pioli dopo l’ultima partita del 2021 a Empoli e per questo il Milan è già al lavoro da settimane per regalare al tecnico gli acquisti giusti per rinforzare la rosa dei rossoneri e continuare a sognare lo scudetto. La priorità è quella di trovare un difensore centrale in grado di non far rimpiangere Simon Kjaer, ma visti i tanti problemi fisici della prima parte di stagione i rossoneri vanno anche a caccia di una punta e provano a stringere i tempi per Randal Kolo Muani. Getty Images

Francese classe 1998, l’attaccante del Nantes era già stato vicino al Milan la scorsa estate e da allora è sempre rimasto nel mirino di Maldini e Massara, che come riporta La Gazzetta dello Sport hanno incontrato di recente gli agenti del giocatore a Casa Milan. In questa stagione in Ligue 1 con la maglia del Nantes ha segnato 7 gol (con 3 assist) in 18 partite e la sua valutazione è di 10 milioni di euro, ma visto che è in scadenza a giugno il Milan punta a prenderlo ad una cifra sicuramente inferiore (altrimenti potrà aspettare l'estate e prenderlo a costo zero).

Oltre alle caratteristiche tecniche (può giocare anche da esterno destro), ai dirigenti rossoneri piace molto anche la tenuta fisica del ragazzo, che ha saltato soltanto una partita in stagione e sarebbe dunque adatto a dare ogni tanto un po’ riposo a Ibra e Giroud, cosa che Pietro Pellegri non è riuscito a fare per via dei tanti problemi fisici. Se il Milan prenderà Kolo Muani a gennaio, l’ex Genoa tornerà al Monaco.

CAPITOLO CENTRALE

Il nome in primo piano è sempre quello di Sven Botman. Il difensore del Lille piace molto alla dirigenza rossonera, ma il suo cartellino è valutato 30 milioni di euro. Il Milan vorrebbe ripetere un'operazione alla Tomori, cioè un prestito con diritto di riscatto per sei mesi per valutarlo al meglio. I rapporti col club francese sono buoni, ma l’operazione non è semplice e allora i rossoneri si guardano attorno: oltre ai soliti nomi (Milenkovic, Badiashile, Omeragic e Luiz Felipe), un’occasione per gennaio potrebbe essere Francesco Acerbi, che è in rotta con la Curva Nord laziale. 33 anni e carattere da vendere, Acerbi sarebbe perfetto per colmare i limiti di personalità di Tomori e conosce già benissimo la Serie A quindi sarebbe pronto subito, potrebbe essere lui la soluzione low cost.