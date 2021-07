Milan: c'è l'offerta per Isco, si accelera per Giroud

MANOVRE ROSSONERE

I rossoneri avrebbero messo sul piatto 15 mln per il centrocampista del Real

In casa Milan la stagione è già iniziata col raduno, ma i dirigenti rossoneri sono ancora alle prese con alcune trattative di mercato. In particolare sono due le caselle vuote ancora da riempire a Milanello: un trequartista e un attaccate. Per quanto riguarda il primo, dalla Spagna arrivano notizie circa un'offerta di Maldini per Isco, mentre per il secondo si registra un'accelerazione sul fronte Giroud. Getty Images

Numeri alla mano, stando al giornalista sportivo di "Onda Cero" Roberto Gómez, il Milan avrebbe messo sul piatto 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore del Real Madrid, registrando un certo interesse nel club spagnolo. Ai margini del progetto tecnico di Carlo Ancelotti e in scadenza di contratto il 30 giugno 2022, Isco del resto potrebbe essere ceduto per fare cassa e puntare ad altri obiettivi di mercato più ambiziosi. Una situazione che sembra giocare tutta a favore del Milan e che potrebbe anche portare presto a una fumata bianca per il trequartista.

Quanto invece al vice-Ibra, Giruod resta l'obiettivo numero uno di Maldini & Co. e nelle ultime ore si registra un affondo importante da parte dei rossoneri. Dopo il rinnovo unilaterale del Chelsea per l'attaccante 34enne, la novità è che il Milan dovrebbe risolvere la questione in tempi rapidi versando un piccolo indennizzo al club di Abramovich e mettendo poi tutto nero su bianco col giocatore, con cui da tempo esiste già un accordo per un biennale da circa 4 milioni netti a stagione più bonus.