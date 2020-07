Milan, Braida tifa Pioli: "Lo terrei, Rangnick non conosce il nostro calcio"

"Pioli sta facendo benissimo. Conosco persone in Germania che di Rangnick me ne hanno parlato bene, una settimana fa era in Svizzera a vedere una partita, è uno che si muove però mi terrei Pioli, perché conosce il nostro calcio. Rangnick no. Rangnick dovrebbe invece pagare un periodo di apprendistato, prendere ora un allenatore straniero che non conosce il nostro campionato è un rischio". Così l'ex ds del Milan e del Barcellona Ariedo Braida sul futuro della panchina rossonera. Braida non vede bene neanche una convivenza tra i due: "Pioli allenatore e Rangnick direttore tecnico? Non sono cose semplici, sono due persone forti. Non lo farei, si creerebbero problemi. Opterei a soluzioni diverse. Fossi in Pioli proverei a restare al Milan".