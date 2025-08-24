Milan, Boniface torna in Germania. Il ds del Bayer: "Trattativa finita". Tare incontra Harder

MILAN, HARDER NOME CALDO: L'AGENTE A CASA MILAN

Con Boniface tramontato, il Milan è alla caccia di un'altra punta e il nome di Conrad Harder è quello più caldo: l'agente del danese dello Sporting Lisbona è stato a Casa Milan in mattinata. Il classe 2005, che i portoghesi avevano acquistato la scorsa stagione per farne l'erede di Gyokeres, nelle scorse ore era stato cercato con insistenza dal Rennes ma, sapendo della possibilità rossonera, ha messo in standby i francesi. La richiesta per il cartellino è di circa 30 milioni di euro, notevolmente inferiore agli 80 milioni della clausola sul contratto.