Milan, Boniface torna in Germania. Il ds del Bayer: "Trattativa finita". Tare incontra Harder

Il Milan scommette su Boniface
© italyphotopress
© italyphotopress
Dopo il rientro di Boniface in Germania, il ds del Bayer Leverkusen Rolfes ha chiarito: "Se torna vuol dire che è finita". Tare al lavoro sulle alternative, c'è anche Vlahovic
Giornata decisiva per il mercato del Milan sul fronte attaccante. Victor Boniface è rientrato in Germania dopo le visite mediche ed è ormai tramontata del tutto la trattativa per il nigeriano. E' stato lo stesso direttore sportivo del Bayer Leverkusen Simon Rolfes a fare chiarezza una volta per tutte: "Se Boniface torna a Leverkusen, vuole dire che la trattativa col Milan è finita. Riparlarne? Non penso che succederà. La sua situazione fisica era migliorata...".
Parole che chiudono definitivamente la telenovela Boniface. Allora la dirigenza milanista si concentra sulle alternative, col nome di Conrad Harder che è balzato in pole position ma senza scartare l'ipotesi Vlahovic. Di questo si è parlato a Casa Milan in un vertice di mercato in cui, assieme a Giorgio Furlani e Igli Tare, era presente anche Massimiliano Allegri.
MILAN, IL BORSINO ATTACCANTE
© XXL
MILAN, NON TRAMONTA VLAHOVIC: IPOTESI SCAMBIO CON SAELEMAEKERS
Se Harder resta in pole position per il Milan, non va accantonata l'ipotesi Vlahovic. Il serbo è in uscita dalla Juventus, i bianconeri stanno studiando la possibilità di offrirlo ai rossoneri in cambio di Saelemaekers che servirebbe a Tudor per colmare il buco sulla fascia vista la possibile, e probabile, uscita di Nico Gonzalez.
MILAN, HARDER NOME CALDO: L'AGENTE A CASA MILAN
Con Boniface tramontato, il Milan è alla caccia di un'altra punta e il nome di Conrad Harder è quello più caldo: l'agente del danese dello Sporting Lisbona è stato a Casa Milan in mattinata. Il classe 2005, che i portoghesi avevano acquistato la scorsa stagione per farne l'erede di Gyokeres, nelle scorse ore era stato cercato con insistenza dal Rennes ma, sapendo della possibilità rossonera, ha messo in standby i francesi. La richiesta per il cartellino è di circa 30 milioni di euro, notevolmente inferiore agli 80 milioni della clausola sul contratto.
MILAN, VERTICE DI MERCATO CON ALLEGRI
Massimiliano Allegri in mattinata si è riunito con la dirigenza a Casa Milan: sul tavolo le prossime mosse di mercato, a partire ovviamente dalla nuova punta da acquistare.
MILAN-BONIFACE, LE ALTERNATIVE
Senza Boniface, in casa rossonera si valutano le alternative e i nomi sono principalmente tre: si va da Conrad Harder, in forza allo Sporting Lisbona e cercato con insistenza dal Rennes, per proseguire con Tolu Arokodare, bomber del Genk accostato anche al Napoli per arrivare a Breel-Donaldo Embolo del Monaco.
© italyphotopress
© italyphotopress
Commenti (0)