Milan, Bennacer-Marsiglia si può fare a gennaio: De Zerbi gli ha già dato garanzie

MANOVRE ROSSONERE

Secondo i media francesi il tecnico ha assicurato il centrocampista che il club si rifarà sotto con i rossoneri nella sessione invernale

Il futuro di Ismael Bennacer potrebbe ancora essere a Marsiglia. Il centrocampista algerino, che era stato a lungo corteggiato dal club francese in estate, è ancora nel mirino di De Zerbi che, secondo La Provence, lo avrebbe ricontattato per assicurargli che la società farà un nuovo tentativo per strapparlo al Milan nel mercato invernale. Decisiva, in questo senso, è stata la cessione di Jordan Veretout al Lione (4 milioni di euro più 2 di bonus e il 25% sulla futura rivendita), avvenuta grazie allo speciale regolamento della Ligue 1, che consente un'operazione aggiuntiva a mercato chiuso, ma solo tra club francesi.

Insomma, l'OM ha fatto un po' di cassa e ora ha il budget necessario per una proposta di contratto allettante per Bennacer, che in rossonero guadagna circa 4 milioni netti a stagione. L'algerino, in ogni caso, da qui a gennaio continuerà a giocarsi le sue chance, anche perché Fonseca ha deciso di inserirlo regolarmente in lista Uefa, confermando di puntare anche su di lui all'interno di un centrocampo che resta comunque piuttosto affollato. Le chance di giocarsela senza rimanere ai margini della rosa, visti anche i numerosi impegni della squadra, ci sono tutte, dopodiché starà al Marsiglia fare il passo decisivo.