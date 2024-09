Milan, Fonseca taglia Jovic: niente Champions League. Camarda nella lista B 

© Getty Images

È Luka Jovic il 'grande' sacrificato del Milan nella lista consegnata alla Uefa in merito ai calciatori schierabili nella fase a gironi. Complice l'arrivo di Abraham l'ultimo giorno di mercato, e l'elevato numero di stranieri presenti in rosa, è il serbo a non prendere parte agli otto match in programma con Real Madrid, Liverpool, Brugge, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Girona e Slovan Bratislava. Ricordiamo che la lista A, quella definitiva (c'è pure quella B, con calciatori nati dopo il 1° gennaio del 2023 e modificabile prima di ogni singolo match) è composta da massimo 25 calciatori, dei quali 8 formati in Italia. Per i rossoneri faranno parte di quest'ultima categoria Calabria e Gabbia (vivaio Milan) oltre a Sportiello, Florenzi e Terracciano. Camarda e Liberali, i due talenti del Milan Futuro assieme a Zeroli e Cuenca, saranno presenti nella lista B al pari di Torriani, giovane numero uno messosi in evidenza nelle amichevoli estive.