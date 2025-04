Milan, avanti con Leao: Rafa vuole restare a prescindere da ds e tecnico

Dopo il messaggio di Udine, adesso i tifosi ne aspettano uno a San Siro, magari nella gara di domenica contro l'Atalanta che è l'ultima spiaggia per sperare ancora in una qualificazione europea. In questa stagione infatti Leao, 7 reti finora in campionato, non ha mai segnato davanti al suo pubblico (l'ultimo gol in casa è del 25 maggio scorso in occasione di Milan-Salernitana, ndr) e vuole farlo per provare a mettere il primo mattone su cui costruire il futuro dei rossoeneri.