Milan attento: il Real Madrid pensa al ritorno di Brahim Diaz

DALLA SPAGNA

La società di Florentino Perez vorrebbe riportare a casa il trequartista in prestito ai rossoneri

Brahim Diaz sta entrando nei mesi cruciali per la sua carriera, che dovrebbero anche fare chiarezza sul suo futuro. Il prestito del 23enne di Malaga con il Milan scade il 30 giugno 2023, momento in cui tornerà al Real Madrid. Secondo As non c’è nessuna opzione di acquisto da parte dei rossoneri, contrariamente a certe informazioni comparse in Italia, e questo mette la palla in campo ai Blancos. Sempre secondo AS a Madrid valutano positivamente le prestazioni mostrate finora a San Siro da Diaz e non distoglierà lo sguardo dall'ultimo tratto del prestito.

Certo, la situazione verrà valutata definitivamente in seguito e l'orizzonte rimane al momento incerto. Dopo queste tre stagioni in prestito al Milan, Brahim tornerà al Real Madrid, dove ha un contratto fino al 2025. Tuttavia, ci sono ancora incognite sul suo futuro. E non dipende solo dalle sue prestazioni, anche se questa è quella che pesa di più sulla bilancia. Se a San Siro ha De Ketelaere come rivale nella corsa a una maglia da titolare, a Madrid la lista dei concorrenti da superare è molto lunga: da Vinicius a Rodrygo, da Valverde ad Asensio ed Hazard. Se uno degli ultimi due, però, dovesse lasciare il Real (Asensio ha il contratto in scadenza, Hazard trova poco spazio) ecco che per Diaz potrebbero anche aprirsi le porte di una permanenza a Madrid.