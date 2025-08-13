Milan, Athekame è a un passo: oggi lo scambio dei documenti con lo Young Boys

Continua la rivoluzione difensiva della squadra di Allegri, pronta ad accogliere il suo nuovo terzino destro
Il Milan è pronto ad accogliere Zachary Athekame. È praticamente tutto fatto per il passaggio del terzino svizzero dallo Young Boys ai rossoneri, con la giornata di oggi che sarà quella decisiva per lo scambio dei documenti tra le parti. Nelle ultime ore, i due club hanno trovato l'intesa definitiva per il trasferimento: operazione da 10 milioni più il 10% sulla futura rivendita. Ora mancano da risolvere solamente gli ultimi aspetti burocratici, poi Athekame potrà finalmente recarsi a Milano per visite mediche e firma.
Un altro colpo in difesa per i rossoneri, che adesso aspettano solamente di ufficializzare l'acquisto di Koni De Winter dal Genoa. Una rivoluzione cominciata a inizio mercato con la cessione di Theo Hernandez all'Al Hilal, seguita poi dal passaggio lampo di Malick Thiaw al Newcastle. Poi l'interesse per Leoni e Comuzzo, che però non è andato in porto: il primo è vicino al Liverpool, mentre il secondo dovrebbe restare alla Fiorentina. Nel frattempo anche l'acquisto di Pervis Estupiñán, preso per sostituire il partente Theo, e la cessione di Emerson Royal dopo un solo anno.
