Milan, Athekame è a un passo: oggi lo scambio dei documenti con lo Young Boys

Il Milan è pronto ad accogliere Zachary Athekame. È praticamente tutto fatto per il passaggio del terzino svizzero dallo Young Boys ai rossoneri, con la giornata di oggi che sarà quella decisiva per lo scambio dei documenti tra le parti. Nelle ultime ore, i due club hanno trovato l'intesa definitiva per il trasferimento: operazione da 10 milioni più il 10% sulla futura rivendita. Ora mancano da risolvere solamente gli ultimi aspetti burocratici, poi Athekame potrà finalmente recarsi a Milano per visite mediche e firma.